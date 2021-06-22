يورو 2020 | ثلاثية هولندا ضد مقدونيا تُبلل مناديل جماهير برشلونة بدموع الحسرة!

تأهل منتخب هولندا بالعلامة الكاملة عن مجموعته الثالثة في يورو 2020، وبات على موعد جديد مع المباريات الإقصائية في بطولة أوروبا.

واستطاع منتخب الطواحين قهر الظروف والصعوبات التي دخل بها البطولة بسبب استقالة رونالد كومان قبل أقل من سنة بشكل مفاجيء لتولي تدريب البرسا.

وتغلب فريق المدرب فرانك دي بور على جميع فرق المجموعة الثالثة بيورو 2020، حيث بدأ بثلاثية في شباك أوكرانيا مقابل هدفين، ثم انتصر على النمسا بثنائية نظيفة، واختتم لقاءات الدور الأول بثلاثية مذهلة في شباك مقدونيا الشمالية ليلة أمس الاثنين.

لكن كل هذا ليس مهمًا جدًا لعشاق نادي برشلون أكثر من أهمية ما حدث في مباراة الاثنين ضد رفاق جوران بانديف، فقد تسببت في الكثير من الحسرة لدى جمهور النادي الكتالوني، فكل مشجع للبلوجرانا تابع المباراة كان شاهدًا على انسجام غير عادي بين لاعبيّن كانا من المفترض أن يحملا راية البارسا مع بداية الموسم الجديد.

ديباي وفينالدوم ثنائية حُرم منها برشلونة

قبل 24 ساعة من مباراة هولندا ضد مقدونيا الشمالية، أعلن نادي برشلونة تعاقده مع ممفيس ديباي بالمجان، بعد انتهاء عقده مع أولمبيك ليون.

وخلال المباراة، أنتج ممفيس ديباي أفضل أداءً له في اليورو حتى الآن، والفضل يعود إلى انسجامه وتفاهمه الكبيرين مع لاعب الوسط جورجينيو فينالدوم الذي فضل الإلتحاق بصفوف باريس سان جيرمان على حساب البرسا عند فتح الميركاتو الصيفي 2021.

وتسببت ثنائية ديباي وفينالدوم في تحقيق هولندا لانتصار عريض بنتيجة 3-0 ضد مقدونيا الشمالية، حيث سجل ديباي هدف الافتتاح، ثم تكفل بصناعة الهدفين الآخرين لفينالدوم الذي رحل بشكل مفاجيء عن ليفربول.

قائد هولندا، فينالدوم، الذي اجتاز رقم ماركو فان باستن في عدد المشاركات الدولية، سجل ثنائية رفع بها رصيده في البطولة إلى ثلاثة أهداف ليتساوى مع كريستيانو رونالدو في صراع الهدافين، ويبدو أنه عاقد العزم على إثبات رجاحة عقل إدارة باريس سان جيرمان، التي خطفته في اللحظات الأخيرة من برشلونة.

وتوصلت إدارة برشلونة لاتفاق مع لاعب ليفربول السابق، ولكنه في آخر لحظة غيّر موقفه نتيجة قدوم عرض مالي أفضل من العاصمة الفرنسية، ووقع لفريق “ناصر الخليفي”.

وبعد مباراة الليلة، يبدو أن برشلونة أضاع من بين يديه فرصة كبيرة لمنح جماهيره فرصة للاستمتاع بانسجام ديباي وفينالدوم معًا، كما أن “البي أس جي” كذلك تقاعس عن التعاقد مع مهاجم أولمبيك ليون، وهو الذي كان يتألق أمام أعينهم كل أسبوع في الدوري الفرنسي.