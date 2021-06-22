جدول ترتيب المجموعة الثانية في يورو 2020..الدنمارك تُمزق الدب الروسي وتفلت من الحسبة المُعقدة

مزق المنتخب الدنماركي نظيره الروسي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب باركن في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن في ختام مباريات المجموعة الثانية ببطولة يورو 2020 مساء اليوم الاثنين 21 يونيو، ليفلت الفريق من الحسابات المعقدة المتعلقة بأفضل ثالث.

واحتاج رفاق كريستيان إريكسن الذي أصيب بسكتة قلبية في المباراة الافتتاحية أمام فنلندا، لتحقيق فوز عريض على روسيا في الجولة الأخيرة، مع انتظار سقوط فنلندا أمام بلجيكا في نفس التوقيت، لضمان التأهل عن طريق احتلال المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق الاهداف عن فنلندا أو روسيا، وهذا ما حدث، بتسجيل الأولاد الحُمر لرباعية رائعة جاءت معظمها خلال الشوط الثاني بعد تمكن بلجيكا من هز شباك فنلندا في المباراة الأخرى.

بهذه النتيجة يحجز المنتخب الدنماركي مقعدًا في دور الـ 16 من كأس أمم أوروبا، على غير المتوقع، حيث مُني بهزيمتين متتاليتين أمام فنلندا وبلجيكا، وكان الأقرب لتوديع البطولة، لكنه انتفض وترشح بسيناريو دراماتيكي اليوم.

انتهى الشوط الأول بتقدم الدنمارك بهدف سجله ميكيل دامسجارد في الدقيقة 38، وفي الشوط الثاني أضاف يوسف بولسن الهدف الثاني للدنمارك في الدقيقة 59 ثم رد أرتيم دزيوبا بهدف للدب الروسي من ركلة جزاء في الدقيقة 70.

وتكفل أندرياس كريستينسن بتسجيل الهدف الثالث للدنمارك في الدقيقة 79 بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يؤكد يواكيم مايهلي فوز أحفاد الفايكينج بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 82 بتسديدة من على خط الـ 18 بعد هجمة مرتدة قادها لاعب وسط توتنهام هوجبيرج.

نظام التأهل في يورو 2020

تنص لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على الاحتكام أولا لأعلى عدد من النقاط تم تسجيلها خلال المباريات التي جمعت بين الفرق المتساوية في النقاط ثم فارق الأهداف الذي تم تسجيله في تلك المواجهات ثم عدد الأهداف المسجلة في تلك المواجهات.

وإذا تساوى فريقان أو أكثر بعد الاحتكام للقواعد الثلاث الأولى، فسيتم تطبيق القواعد الثلاث على مواجهات الفريقين مع باقي فرق المجموعة لتحديد التصنيف النهائي لهما، وإذا لم يسفر هذا الإجراء عن ترجيح كفة فريق على أخر فسيتم تطبيق خمس قواعد جديدة على الفرق المتساوية.

وتنص القاعدة الخامسة على الاحتكام لفارق الأهداف في جميع مباريات المجموعة ثم أعلى عدد من الأهداف على مستوى جميع مباريات المجموعة ثم أعلى عدد من الانتصارات على مستوى جميع مباريات المجموعة.

ثم يتم اللجوء للوائح الانضباط فيما يتعلق بالبطاقات الصفراء والحمراء التي أشهرها الحكام في مباريات المجموعة، حيث تحتسب البطاقة الحمراء بثلاث نقاط مقابل نقطة واحدة للبطاقة الصفراء بينما تحتسب واقعة الطرد نتيجة الحصول على إنذارين في نفس المباراة بثلاث نقاط.

وأخيرا إذا حدث التعادل في كل شيء، يقرر يويفا الأخذ بالتصنيف العام للمنتخبات المتساوية في التصفيات الأوروبية.

جدول ترتيب المجموعة الثانية ببطولة يورو 2020

بمؤازرة حوالي 25 آلف مشجع في استاد باركن في كوبنهاجن، لم يكن المنتخب البلجيكي بحاجة للدخول في كل هذه الحسابات المعقدة، حيث انفرد بالمركز الثاني بفارق هدفين عن فنلندا التي حلت ثالثة بسبب تلقيها هدفين من بلجيكا..إليكم جدول الترتيب كاملاً:

المركز الأول | بلجيكا – 9 نقاط – سجل 7 أهداف – عليه هدف واحد.

المركز الثاني | الدنمارك – 3 نقاط – سجل 5 أهداف – عليه 4 أهداف.

المركز الثالث | فنلندا – 3 نقاط – سجل هدف واحد – عليه 3 أهداف.

المركز الرابع | روسيا – 3 نقاط – سجل هدفان – عليه 7 أهداف.