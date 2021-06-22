يورو 2020.. - الدنمارك تكتسح روسيا وتعبر إلى ثمن النهائي وبلجيكا تتأهل بالعلامة الكاملة

المنامة - ياسر ابراهيم - تأهل المنتخب الدنماركي إلى ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا 2020 بفوزه على نظيره الروسي 4-1 ومستفيداً من فوز بلجيكا على فنلندا في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.



وستواجه الدنمارك في ثمن النهائي منتخب ويلز في 26 الشهر الجاري على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في أمستردام.



في كوبنهاغن، افتتح ميكيل دامسغارد التسجيل للدنمارك في الدقيقة 38 وعزز يوسف بولسن النتيجة في الدقيقة 59 قبل وقلّص أرتيم دزويبا النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 70، قبل أن يضيف أندرياس كريستنسن الهدف الثالث في الدقيقة 79 ويواكيم ماهلي الرابع في الدقيقة 82.



وعوضت الدنمارك التي فجّرت المفاجأة عام 1992 عندما دعيت إلى البطولة في اللحظة الأخيرة لتحل محل يوغوسلافيا وتوجت باللقب، خسارتها المباراتين الأوليين أمام فنلندا (صفر-1) وبلجيكا (1-2)، وحققت فوزها الوحيد في دور المجموعات وبلغت ثمن النهائي وصيفة للمجموعة خلف بلجيكا التي حققت العلامة الكاملة.



وبعدما بدأت البطولة بـ"فاجعة" إصابة نجمها لاعب وسط إنتر ميلان كريستيان إريكسن بسكتة قلبية قبيل منتصف مباراتها مع فنلندا، أنهت الدنمارك دور المجموعات بفوز كبير أسعد جماهيرها وأبقاها في المنافسة.



ودخلت الدنمارك المباراة بفرصة واحدة للتأهل وهي الفوز على روسيا بهدفين أو أكثر وهزيمة فنلندا أمام بلجيكا لبلوغ ثمن النهائي مباشرة، وحققت مبتغاها.



كما أن الفوز بفارق هدف واحد بخلاف 1-صفر وخسارة فنلندا، كانا سيكونان كافيين أيضًا لحجز الدنمارك للوصافة.



في المقابل، كانت روسيا بحاجة الى التعادل للتأهل شرط خسارة فنلندا، لكنها منيت بخسارة مذلة وخرجت خالية الوفاض.



بلجيكا بالعلامة الكاملة

وفي مباراة أخرى واصل المنتخب البلجيكي مسيرة الانتصارات في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" وحقق انتصاراه الثالث بتغلبه على نظيره الفنلندي بهدفين دون رد.



وأقيمت المباراة في مدينة سان بطرسبرغ الروسية ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية، وانتهى شوطها الأول على وقع التعادل بدون أهداف وفي الثاني سجلت بلجيكا الهدف الأول عن طريق حارس فنلندا لوكاس هراديكي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 74، فيما تكفل روميلو لوكاكو بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 81.



وبذلك سيطرت بلجيكا على قمة المجموعة برصيد 9 نقاط "العلامة الكاملة" فيما أنهت فنلندا مبارياتها في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط وستنتظر بدورها نهاية مباريات دور المجموعات لتحديد مصيرها.



فوز بلجيكا يؤهل إنكلترا وفرنسا



ومنح فوز المنتخب البلجيكي، بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي لخمسة منتخبات من دون أن تلعب هي إنكلترا، تشيكيا، سويسرا، السويد وفرنسا.



وتملك هذه المنتخبات 4 نقاط في رصيدها، وبالتالي ضمنت على الأقل أن تكون بين أربعة أفضل منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها وتحجز مقعدها في ثمن النهائي.



كما استفادت الدنمارك من فوز الشياطين الحمر وبلغت الدور ثمن النهائي ايضا بفوزها اللافت على روسيا 4-1 منهية الدور الأول في وصافة المجموعة.



وخاض كل من قائد بلجيكا إدين هازار وصانع الألعاب كيفن دي بروين أول مباراة لهما أساسيين في البطولة القارية الحالية، بعد أن عانى نجم ريال مدريد من إصابة أبعدته طويلا الموسم الماضي، في حين تعرض لاعب وسط مانشستر سيتي الإنكليزي لكسر في وجهه في المباراة النهائية لدوري ابطال اوروبا وغاب عن المباراة الاولى وشارك بديلاً في الثانية عندما نزل مطلع الشوط الثاني ضد الدنمارك ليساهم بقلب تخلف فريقه صفر-1 الى 2-1 بتمريرة حاسمة وهدف.



كما خاض لاعب الوسط الدفاعي أكسل فيتسل الذي غاب طوال الموسم الماضي عن صفوف بوروسيا دورتموند الالماني المباراة اساسيا ايضا.





المصدر: يمن شباب نت + بي إن سبورت + وكالات