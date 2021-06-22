يورو 2020: النمسا تسطر تأهلاً تأريخيا إلى ثمن النهائي وهولندا تكتسح مقدونيا

المنامة - ياسر ابراهيم - بلغ المنتخب النمساوي ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا 2020 للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على نظيره الأوكراني بهدف نظيف الاثنين في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.



وبهذا الفوز رفع المنتخب النمساوي رصيده إلى 6 نقاط خلف متصدرة المجموعة هولندا التي حققت العلامة الكاملة والنقاط التسع بفوزها على مقدونيا الشمالية بثلاثية نظيفة، في حين حلّت أوكرانيا في المركز الثالث (3 نقاط) ولم تفقد الأمل بالتأهل كأفضل منتخب ثالث بانتظار باقي النتائج.



وستواجه النمسا في ثمن النهائي يوم السبت القادم إيطاليا في ملعب ويمبلي من أجل مقعد في ربع نهائي يورو 2020.



وفي مباراة أخرى واصل المنتخب الهولندي تألقه وأنهى مشاركته في دور المجموعات بتحقيقه العلامة الكاملة "9 نقاط" عقب فوزه (3-0) على مقدونيا الشمالية.



وأقيمت المباراة الاثنين ضمن الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة في إطار بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، وافتتح التسجيل ممفيس ديباي في الدقيقة 24 وأضاف جيورجينهو فاينالدوم الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 51 و58.



المصدر: بي إن سبورت