شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: ساسي يعود إلى القاهرة خلال 48 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق جبريل، أمين صندوق نادي الزمالك، أن الدولي التونسي فرجاني ساسي، سيعود إلى القاهرة خلال 48 ساعة قادمة.

وأوضح جبريل خلال تصريحات تليفزويونية:" خاطبنا وكيل فرجاني ساسي منذ أسبوعين ولم يصلنا أي رد منه حتى الاّن، ولكن لدينا ملعومة أن اللاعب سيكون في القاهرة خلال يومين".

وكان ساسي قد أعلن نهاية مشواره مع الزمالك بداعي انتهاء تعاقده من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.