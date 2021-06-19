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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى والترجى اليوم السبت 19 / 6 / 2021 بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لخوض مواجهة صعبة فى السادسة مساء اليوم السبت أمام الترجي التونسي على ملعب حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في مباراة صعبة على بطل إفريقيا في نسختها الأخيرة، بسبب طموح بطل تونس في استعادة اللقب الإفريقي الغائب عنه.
ويرغب الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية في موقعة الذهاب برادس على أن يحسم بطاقة الصعود إلى المباراة النهائية من موقعة الإياب على استاد "الأهلي والسلام" يوم 26 يونيو الجاري، في طريقه لتحقيق اللقب العاشر في تاريخه والاحتفاظ باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه ، ونستعرض فى السطور التالية أهم المعلومات عن المباراة..
أسند الكاف للجنوب إفريقى فيكتور جوميز إدارة لقاء الأهلى والترجى بينما يكون الزامبى جانى سيكازوى حكما لتقنية الفيديو VAR ، جوميز البالغ من العمر 39 من مواليد 15 ديسمبر 1982 في جوهانسبرج من أصل برتغالي حصل على الشارة الدولية عام 2011 ، ويعد فيكتور جوميز الذي أدار نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بين الجزائر والسنغال من أفضل الحكام المتواجدين في أفريقيا
وكانت أخر مباراة أدراها جوميز للأهلى أمام الوداد المغربى بإياب نصف نهائي دوري الابطال الافريقى بالنسخة الأخيرة التي توج المارد الأحمر بطلا وفاز الاهلى في المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف ليؤكد صعوده للمباراة النهائية بعد سابق فوزه ذهاباً بالمغرب بهدفين دون رد.
في المقابل، اكتفى الترجي بفوزين فقط من أصل 6 مباريات خاضها بصافرة فيكتور جوميز، مع تعادله 3 مرات وخسارته مباراة واحدة، جاءت بهدف لثلاثة أمام الزمالك في بطولة كأس السوبر الإفريقية 2020
كشف حساب موسيمانى والشعبانى مع الاهلى والترجى
على أرض الملعب ستدور مواجهة فنية صعبة بين الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى والتونسى معين الشعبانى المدير الفنى للترجى طمعاً فى خطف تذكرة التأهل للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا.
مشوار الاهلى والترجى
صراع البطولات بين الاهلى والترجى التونسى
على مستوى التتويج بالبطولة في تاريخ مواجهات الفريقين، استطاع الأهلي أن يظفر بلقب دوري أبطال أفريقيا مرة وحيدة على حساب الترجي التونسي، في نسخة 2012، بينما حسم شيخ الأندية التونسية اللقب في نسخة 2018 على حساب المارد الأحمر في المباراة النهائية، وستكون الفرصة سانحة لحامل اللقب الإفريقى من أجل الانتقام من الهزيمة المخيبة في المحطة الأخيرة، خلال تلك النسخة.