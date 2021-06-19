شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى والترجى اليوم السبت 19 / 6 / 2021 بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لخوض مواجهة صعبة فى السادسة مساء اليوم السبت أمام الترجي التونسي على ملعب حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في مباراة صعبة على بطل إفريقيا في نسختها الأخيرة، بسبب طموح بطل تونس في استعادة اللقب الإفريقي الغائب عنه.

ويرغب الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية في موقعة الذهاب برادس على أن يحسم بطاقة الصعود إلى المباراة النهائية من موقعة الإياب على استاد "الأهلي والسلام" يوم 26 يونيو الجاري، في طريقه لتحقيق اللقب العاشر في تاريخه والاحتفاظ باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه ، ونستعرض فى السطور التالية أهم المعلومات عن المباراة..