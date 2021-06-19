شكرا لقرائتكم خبر عن هشام قطب: الزمالك حصد لقب كأس الطائرة بجدارة.. وهذا سر تراجعنا فى الشوط الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب هشام قطب المدرب العام للفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب كأس مصر، مؤكدًا في تصريحات خاصة للموقع الرسمي، أن فريقه قدم مباراة قوية خلال أشواط المباراة الخمسة وكان الأحق والأجدر بتحقيق الانتصار واعتلاء منصات التتويج.

وفاز الزمالك على الأهلي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في نهائي كأس مصر، باللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وقال إن الفريق استطاع أن يحسم أول شوطين في اللقاء، واستعجال الفريق في حسم الشوط الثالث أدى إلى فقدان التركيز في بعض فتراته مما تسبب في خسارة الشوط.

وأشار إلى أنه لم يشعر بالقلق بعد تعادل الأهلي مع الزمالك في عدد الأشواط، مشيرا إلى أن العامل البدني لدى لاعبي الأهلي انخفض بشكل كبير ، والزمالك نجح في استغلال ذلك واستطاع الفريق أن يحسم الشوط الخامس لصالح والتتويج باللقب.

وأشاد مدرب الزمالك بمستوى وأداء اللاعبين في لقاء اليوم، موجها لهم الشكر بعد الأداء الرجولي أمام الأهلي الذي يمتلك لاعبين محترفين على عكس الزمالك الذي يعتمد على أبنائه.

ويقود الزمالك المدير الفني محمد اللقاني، ويعاونه هشام قطب مدربا عاما، ووليد عبدالعال مدربا، وأحمد سعودي طبيبا، وهشام وهبة إخصائي العلاج الطبيعي، وأحمد شعلان مديرا إداريا.