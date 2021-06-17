الامارات | هولندا تلحق بإيطاليا وبلجيكا إلى ثمن النهائي الأوروبي

شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا تلحق بإيطاليا وبلجيكا إلى ثمن النهائي الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لحقت هولندا بإيطاليا وبلجيكا إلى ثمن نهائي كأس أوروبا في كرة القدم بفوزها على النمسا 2-صفر اليوم على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في أمستردام في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة. وسجل ممفيس ديباي (11 من ركلة جزاء) ودنزل دمفريس (67) الهدفين.

وهو الفوز الثاني على التوالي لهولندا، بطلة 1988، بعد الأول على أوكرانيا 3-2 في الجولة الأولى على الملعب ذاته، فرفعت رصيدها إلى ست نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام النمسا وأوكرانيا التي كانت تغلبت على مقدونيا الشمالية 2-1 اليوم في بوخارست.

وضربت هولندا التي غابت عن البطولتين الكبيرتين الاخيرتين (كأس أوروبا 2016 ومونديال 2018)، عصفورين بحجر واحد كونها حجزت بطاقتها الى ثمن النهائي وضمنت صدارة المجموعة قبل مواجهتها مقدونيا الشمالية في الجولة الثالثة الأخيرة، وستخوض ثمن النهائي في بوخارست في 27 يونيو الحالي ضد أحد أفضل أربع منتخبات تحتل المركز الثالث في دور المجموعات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news