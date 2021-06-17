راموس يودع ريال مدريد باكياً: "أصعب لحظات حياتي.. وصلت وأنا طفل واليوم سأرحل مع زوجتي وأولادي"

الشارقة - اميمة ياسر -

ودع سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني، جماهير الملكي في مؤتمر صحفي تم عقده ظهر اليوم، الخميس، في حضور فلورنتينو بيريز رئيس النادي، وأسرته والمقربين منه ووكيل أعماله وشقيقه رينيه راموس، بالإضافة إلى عدد من مسئولي النادي الملكي.

وكان ريال مدريد قد أعلن مساء امس، الأربعاء، رحيل سيرجيو راموس القائد التاريخي للفريق الملكي، بعد 16 عاماً داخل أسوار "سانتياجو برنابيو".

بدأ راموس المؤتمرالصحفي باكياً، " أود أن أشكر الرئيس، المدربين، زملائي وعمال النادي، استمريت لسنوات عديدة هنا، بفضل ريال مدريد أصبحت متحمسًا دائمًا، ريال مدريد سيبقى في قلبي دائمًا".

أضاف قائد ريال مدريد، "كنت أود توديع ريال مدريد بوجود الجماهير في الملعب".

واصل، " "إنها من أصعب لحظات حياتي، جئت من يد والدي (يبكي)، كنت طفلًا عندما جئت، واليوم لدي عائلة رائعة، أريد أن أشكركم".

زاد راموس، " 22 لقبًا مع الكثير من الجهد والتضحية والتفاني، مرحلة رائعة اقتربت من نهايتها، ولا شيء سيكون مثلما عشته هنا".

أكمل، " لن أقول وداعًا، بل سأقول إلى اللقاء فيومًا ما سأعود إلى هنا عاجلًا أم آجلًا".

وصف سيرجيو راموس لحظة وداعه لريال مدريد في المؤتمر، قائلاً " "تلك هي أصعب لحظة في حياتي".