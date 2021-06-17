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راموس بـ 16 عامًا بالبرنابيو: لن أقول وداعًا مدريد.. سأعود آجلًا أم عاجلًا

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الشارقة - اميمة ياسر -  

 


 

علق الإسباني سيرجيو راموس مدافع وقائد الإسباني، على رحيله عن فريق ريال مدريد، وذلك خلال مؤتمره الصحفي الوداعي، بعد مسيرة استمرت لمدة 16 عامًا.

وقال راموس: "وصلت وأنا طفل واليوم سأرحل مع زوجتي وأولادي. شكراً لكم جميعاً".

وتابع: "أود أن أشكر الرئيس فلورنتينو بيريز ومدربي وزملائي وعاملي النادي على هذه سنوات عديدة هنا ومن المستحيل ألا تكون متحمساً، بفضل ريال مدريد سأحملك دائماً في قلبي".

وأضاف: "كنت أود أن أقول وداعاً لريال مدريد في البرنابيو مع الجماهير، لن أقول وداعاً، عاجلاً أم آجلاً سأعود".

وأتم: "كنت أود توديع ريال مدريد بوجود الجماهير في الملعب، اتطلع إلى مزيد من الإنجازات في مسيرتي بعد ذلك كما كانت مع الملكي.. شكرًا لكم".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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