راموس بـ 16 عامًا بالبرنابيو: لن أقول وداعًا مدريد.. سأعود آجلًا أم عاجلًا



الشارقة - اميمة ياسر -





علق الإسباني سيرجيو راموس مدافع وقائد ريال مدريد الإسباني، على رحيله عن فريق ريال مدريد، وذلك خلال مؤتمره الصحفي الوداعي، بعد مسيرة استمرت لمدة 16 عامًا.

وقال راموس: "وصلت وأنا طفل واليوم سأرحل مع زوجتي وأولادي. شكراً لكم جميعاً".

وتابع: "أود أن أشكر الرئيس فلورنتينو بيريز ومدربي وزملائي وعاملي النادي على هذه سنوات عديدة هنا ومن المستحيل ألا تكون متحمساً، بفضل ريال مدريد سأحملك دائماً في قلبي".

وأضاف: "كنت أود أن أقول وداعاً لريال مدريد في البرنابيو مع الجماهير، لن أقول وداعاً، عاجلاً أم آجلاً سأعود".

وأتم: "كنت أود توديع ريال مدريد بوجود الجماهير في الملعب، اتطلع إلى مزيد من الإنجازات في مسيرتي بعد ذلك كما كانت مع الملكي.. شكرًا لكم".