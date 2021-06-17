شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: رباعي الزمالك الأسوأ في مباراة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، الأداء الذي ظهر عليه بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال مباراة أسوان.

وحقق الزمالك الفوز على أسوان بثلاثية نظيفة، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الخميس، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز :«هناك بعض اللاعبين من الزمالك ظهروا بمستوى سئ خلال مباراة أسوان، على رأسهم مروان حمدي، الذي لم يكن له أي وجود في المباراة، بالإضافة إلى الظهير الأيمن أحمد عيد، حيث لم يكن له أي دور».

وأضاف :«المغربي أشرف بن شرقي، ظهر أيضًا بمستوى سئ وهذا بسبب حالة الإرهاق التي يعاني منها اللاعب، خاصة أنه عاد من المغرب مساء امس الاربعاء، وانضم للمعسكر».

وأكمل :«يوسف أوباما، لم تكن له أي فاعليه هجومية طوال الدقائق التي لعبها، لذلك تغييره كان صحيحًا».