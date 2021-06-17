الميركاتو الصيفي 2021.. ريال مدريد يرغب في خطف جوهرة آرسنال الثمينة

أكدت تقارير صحافية، أن نادي ريال مدريد يرغب في عودة لاعبه الشاب المعار لنادي آرسنال مارتن أوديجارد، أحد أبرز النجوم الدوري الإنجليزي، وذلك خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ولعب النجم النرويجي دور البطولة مع ميكيل أرتيتا، بعد وصوله من مدريد على سبيل الإعارة في يناير، حيث سجل هدفين في 20مباراة.

ومن الصعب عودة أوديجارد إلى شمال لندن في الموسم المقبل، في ظل حاجة ريال مدريد لقدراته الفنية.

وبحسب التقارير الصحيفة، فإن أوديجارد سيشارك في تشكيلة الفريق الأول بنادي ريال مدريد الموسم المقبل، ولن ينتقل لـ “آرسنال” نهائيًا.

ولم يكن أوديجارد مناسبًا لخطط زيدان؛ حيث أشركه المدرب الفرنسي على فترات متباعدة بالمباريات الموسم الماضي، عقب عودته من الإعارة بنادي ريال سوسيداد، ولكن تم التخلي عنه سريعًا بعد ذلك.

وعاد زيدان إلى تشكيلته الموثوق بها 4-3-3 ، حيث لعب الثلاثي توني كروس ولوكا مودريتش وكاسيميرو، وخرج أوديجارد من حساباته، حيث بدأ مباراة واحدة فقط في الدوري الإسباني بعد بدايته في انطلاقة الموسم.

لكن مع عودة المدرب الإيطالي أنشيلوتي إلى القيادة الفنية، باتت فرص مشاركة اللاعب النرويجي رفقة التشكيل الفني لفريق “الميرنجي” قريبة في الموسم المقبل 2022.

بدايات أوديجارد مع أرسنال

جاء توقيع أوديجارد من ريال مدريد في وقت كان فيه أرسنال يكافح من أجل إعادة أمجاده، ولكن إلى جانب لاعبين شابين آخرين مميزين مثل بوكايو ساكا وإميل سميث رو قدم النرويجي ما يؤكد أنه مستعد للمرور الى المرحلة الأكبر.

أشاد المدير ميكيل أرتيتا مرارًا وتكرارًا بأوديجارد. سواء لمدى سرعة تكيفه وأيضًا لمهاراته القيادية. وقال مدرب أرسنال بعد أداء أوديجارد الرائع خلال التعادل 3-3 مع وست هام في مارس الماضي : “عندما كان الجميع يرتعدون قليلاً، أعطانا أوديجارد الاستقرار ورباطة الجأش. كما ساهم بشكل كبير في خلق فرصة تلو الأخرى”.

لم تكن هذه أخبارًا جديدة للجماهير في النرويج، حيث تم تعيين أوديجارد هذا العام كقائد للمنتخب الوطني على الرغم من كونه يبلغ 22 عامًا فقط.