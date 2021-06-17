أثناء مباراة ألمانيا وفرنسا.. محتج يهبط بمظلته بدلا من إسقاط كرة مطاطية

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وتحقق الشرطة لحسم ما إذا ارتكب الشخص بذلك مخالفات جنائية، بما في ذلك مخالفة قانون الحركة الجوية.
وذكرت الشرطة أن الشخص البالغ من العمر (38 عاما)، والذي قام بهذا التصرف تعبيرا عن الاحتجاج نيابة عن منظمة «جرينبيس» (السلام الأخضر)، تم إلقاء القبض عليه بعد أن تسبب في إصابة شخصين.
واستخدم الشخص باراموتور (الحزام وجزء الدفع الذي يستخدم في الطائرات الشراعية)، واشتبكت المظلة خلال هبوطه بأسلاك كاميرات التصوير العلوية لتسقط بعض الأجزاء المحطمة، وهو ما تسبب في إصابة شخصين يتواجدان حاليا في المستشفى.
وذكرت الشرطة في بيان «شرطة ميونخ تؤكد أنه من غير المفهوم إطلاقا القيام بمثل هذه التصرفات غير المسؤولة التي تشكل خطرا كبيرا على حياة الأشخاص».
وقال رئيس وزراء ولاية بافاريا ماركوس زودر للإذاعة المحلية، «سيجرى التعامل مع الأمر بعناية، فهذا يشكل انتهاكا واضحا، وليس جرما بسيطا».
ووصف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ذلك التصرف بأنه «طائش وخطير»، كما أدان الاتحاد الألماني للعبة تصرف المحتج.
وتقدمت منظمة جرينبيس البيئية العالمية غير الحكومية بالاعتذار، مؤكدة أنه لم يكن من المفترض على هذا الشخص الهبوط على أرضية الملعب، وإنما كان من المفترض إسقاط كرة مطاطية كبيرة على الملعب تعبيرا عن الاحتجاج ضد شركة «فولكسفاجن» الراعية للبطولة.
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