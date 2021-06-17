قائد فرنسا: محاربة العنصرية مهمة الجميع

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وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن المنتخب الفرنسي لم يعبر عن الاحتجاج بالجثو على الركبة، بسبب حالة الاضطراب التي تسبب فيها هبوط شخص بمظلة على أرض الملعب قبل المباراة، إلا أن لوريس أوضح «إذا كنا سنجثو، فيجب أن تفعل ذلك جميع المنتخبات بدعم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم».
وأضاف حارس توتنهام الإنجليزي «في الدوري الإنجليزي، كانت هذه المبادرة لكنها ليست كذلك في هذه البطولة. نحن لا نرغب في وجود أي عنصرية في رياضتنا ومجتمعنا».
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