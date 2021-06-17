شكرا لقرائتكم خبر قائد فرنسا: محاربة العنصرية مهمة الجميع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال حارس مرمى وقائد المنتخب الفرنسي لكرة القدم هوجو لوريس «إن الفريق قرر قبل مباراته أمام ألمانيا أمس الأول بكأس أمم أوروبا (يورو 2020)، عدم الجثو على الركبة»، وهو تعبير عن الاحتجاج ضد العنصرية.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن المنتخب الفرنسي لم يعبر عن الاحتجاج بالجثو على الركبة، بسبب حالة الاضطراب التي تسبب فيها هبوط شخص بمظلة على أرض الملعب قبل المباراة، إلا أن لوريس أوضح «إذا كنا سنجثو، فيجب أن تفعل ذلك جميع المنتخبات بدعم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم».

وأضاف حارس توتنهام الإنجليزي «في الدوري الإنجليزي، كانت هذه المبادرة لكنها ليست كذلك في هذه البطولة. نحن لا نرغب في وجود أي عنصرية في رياضتنا ومجتمعنا».