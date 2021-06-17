الزمالك: أندية كثيرة في العالم اتجهت لفكرة بالتبرع..والجمهور هو من طلب دعم النادي

الشارقة - اميمة ياسر - قال حسام المندوه، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، إن فكرة فتح حساب للتبرع للنادي بسبب الأزمة المالية، جاءت من أجل تنمية الموارد، موضحًا أنها كانت نابعة من جمهور الزمالك الذي كان لديه إصرار في المشاركة والوقوف بجوار ناديهم.

وأضاف "المندوه" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن إدارة الزمالك الحالية، لم تطلب تبرعات في البداية، وإنما هذا القرار كان طلب جمهور الزمالك، لذلك يعتبر دعم للنادي من جمهوره، مشيرًا إلى أن جمهور الزمالك تفاعل منذ فتح الحساب بشكل رائع.

وتابع: إدارة الزمالك تراهن على حب الجمهور لناديهم بدعمهم له في التبرعات، خاصة وأن هذه الفكرة كانت بناءً على طلبهم، معقبا:أندية كثيرة في العالم اتجهت لهذه الفكرة بالتبرع، والجمهور هو من طلب دعم النادي بالتبرعات لذلك لجأت الإدارة لفتح الحساب، وهو ما يعني أن الفكرة ليست مسيئة على الإطلاق.