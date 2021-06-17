بيان رسمي بحفل وداع سيرخيو راموس..فأين سيذهب بعد ريال مدريد؟

أعلنت إدارة ريال مدريد بشكل رسمي، مساء يوم الاربعاء، عدم تجديد عقد أسطورة الدفاع، سيرخيو راموس، وإقامة حفل وداع له يوم الخميس الموافق 17 يونيو، لشكره على السنوات الطويلة التي مَثل فيها الميرينجي.

وقالت إدارة النادي الملكي عبر الموقع الرسمي “يعلن ريال مدريد أنه غدًا الخميس سيكون هناك حفل خاص لتكريم وتوديع القائد سيرخيو راموس بخضور الرئيس فلورنتينو بيريز، وسيلقي راموس كلمة للجماهير ووسائل الإعلام بعد ذلك سيظهر في مؤتمر صحفي أمام الصحفيين عن بُعد”.

وبأت كل محاولات ريال مدريد بالفشل من أجل تمديد عقد سيرخيو راموس بسبب رفض اللاعب فكرة التجديد لمدة سنة وحيدة مع تخفيض راتبه السنوي بنسبة 10٪، وإصراره على التمديد لمدة عامين على أقل تقدير.

وقضى سيرخيو راموس 16 موسمًا بين صفوف ريال مدريد في الفترة من 2005 إلى 2021، بعد رحيله عن صفوف إشبيلية في الميركاتو الصيفي 2005 نظير 24 مليون يورو.

أين سيذهب راموس بعد ريال مدريد؟

ترددت أنباء في بداية الميركاتو الصيفي 2021 عن رغبة أندية بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد في الاستفادة من الوضع الراهن الذي يعيشه سيرخيو راموس بالتعاقد معه بعقد مدته عامين بما أن إدارة الريال ترفض التمديد لأكثر من سنة، وتتمسك بتقليص راتبه بنسبة 10٪.

وبعد حوالي أسبوعين، ورغم الأداء الرائع الذي يقدمه الثلاثي إيميريك لابورت وجون ستونز وروبن دياز، قيل في الصحف الإنجليزية أن إدارة مانشستر سيتي تود ضم اللاعب كَونه سيمثل إضافة كبيرة لخط الدفاع من ناحية الخبرة، وسيعوض النادي عن خسارة لقب دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي.

لكن يبقى عرض إشبيلية هو الأكثر جدية وجاذبية وأهمية بالنسبة لراموس، حيث سيعيده إلى مسقط رأسه من جديد في الأندلس، وبعقد مدته خمس سنوات كاملة سيبقيه في كرة القدم حتى سن الاعتزال، لكن إدارة إشبيلية اشترطت عليه تقليل راتبه السنوي للنصف تقريبًا.

وأشارت مصادر صحيفة ماركا المدريدية إلى إمكانية انتقال سيرخيو راموس إلى الدوري الأميركي للمحترفين (الميجور ليج) حال فشل في إيجاد فرصة جيدة مع أحد الأندية الأوروبية الكبرى.

متى كانت آخر مباراة لراموس مع ريال مدريد؟

تُعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج بغرب لندن، يوم 5 مايو 2021 هي الأخيرة بالنسبة لراموس مع النادي الملكي على كافة الأصعدة، ولسوء حظ المدافع الهداف، تعرض فريقه للخسارة بنتيجة 2/صفر، ليودع المسابقة لسابق تسقوطه في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله في مدريد.

وظهر سيرخيو راموس في عدد ضئيل من المباريات مع ريال مدريد خلال موسم 2021/2020، حيث شارك في 15 مباراة ببطولة الدوري الإسباني، فكانت هذه أقل نسبة مباريات يلعبها مع الريال بل وخلال مسيرته الكروية الطويلة منذ عام 2004 عندما صُعد للفريق الأول لنادي إشبيلية، عندما شارك في 7 مباريات بمنافسات الدوري، 3 كأساسي و4 كبديل.

وأكمل سيرخيو راموس عدد 469 مباراة و72 هدفًا في الدوري الاسباني رفقة ريال مدريد حين شارك في الجولة الـ 27 أمام إلتشي من موسم 2021/2020، وفاز الريال وقتها 1/2 الموافق 13 مارس 2021، لكن راموس لم يكمل اللقاء لتجهيزه لمباراة أتالانتا في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت تسجيله دهف من ركلة جزاء على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

وتسبب مشاركته مع منتخب اسبانيا في مباراتي اليونان وكوسوفو بتصفيات كأس العالم 2022 يومي 25 و31 مارس 2021 في تفاقم إصابته القديمة ليتغيب عن الملاعب لمدة شهر تقريبًا، حتى عاد أمام تشيلسي ليتعرض لإصابة جديدة ويتم استبعاده عن المشاركة فيما تبقى من مباريات بمسابقة الدوري الاسباني.