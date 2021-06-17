شكرا لقرائتكم خبر عن المدير المالي للزمالك: التبرعات ليست بدعة.. وننتظر عودة ساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق جبريل، المدير المالي للزمالك، أن فتح باب التبرعات للنادي ليست مفاجأة أو بدعة فهي موجودة في أندية كبيرة، قائلا: "نفكر فيها منذ أول يوم جئنا به ولكننا أجلناها حتى لا يُقال إننا جئنا لجمع تبرعات لا التطوير عبر الأفكار".

وتابع جبريل في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي مدحت شلبي: " حصلنا على موافقة الجهة الإدارية من يومين وقمنا بفتح حساب بنكي باسم نادي الزمالك لجمع التبرعات من الجماهير أمس وبعد تفعيله بـ 10 دقائق بدأت التبرعات تدخل الحساب".

وواصل المدير المالي لنادي الزمالك: "احنا في انتظار عودة فرجاني ساسي وكان معاده يوم 16 واحنا عندنا صبر وتحمل لا محدود ولو مجاش هنروح الفيفا".

وأكد جبريل أن تلك الفكرة ليست جديدة على الرياضة المصرية وحدثت أكثر من مرة، مؤكدا أن الزمالك حاول تطبيقها خلال فترات السابقة ولكن الإدارة المتواجدة وقتها لم توفق فى استكمال الفكرة. وشدد المدير المالي على أمل اللجنة التى تدير النادى حاليا فى نجاح الفكرة وتوفير موارد مالية جديدة لنادى الزمالك.