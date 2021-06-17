شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات بالجملة فى قائمة الاتحاد السكندرى استعدادا للمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري على قائمة فريقه لمواجهة المقاصة، فى المباراة التى تجمع الفريقين غدا الخميس ضمن منافسات الجولة 26 من الدورى الممتاز هذا الموسم.

وجاءت القائمة التي شهدت غيابات بالجملة كالتالي: "محمد صبحي، صبحي سليمان، هشام صالح، مروان النجار، محمود رزق، السيد سالم، صبرى رحيل، كريم يحيى، خالد الغندور، مروان عطية، أحمد راشد، فوزى الحناوي، ـحمد حجي، أحمد حمدين، عمار حمدى، عبد السميع سيمو، عبد الغني محمد، عادل نيمار، محمد الصباحي، وخالد قمر".





ولم يصل ثنائي الاتحاد السكندري، الجامايكي داميون لوي نانا، والسوري عمر الميداني، من بلادهما حتى اللحظة، بعد المشاركة مع منتخباتهما في الأجندة الدولية التي جرت مطلع الشهر الجاري. وزادت أوجاع الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري، بقيادة العميد حسام حسن، بصدمة جديدة قبل مواجهة المقاصة غد الخميس، في الجولة 26 من مسابقة الدوري العام هذا الموسم بغياب روماريو مهاجم الفريق.

ووضع حسام حسن، الرتوش الأخيرة، للاعبي فريقه لمواجهة المقاصة بالدوري، في المباراة المقرر لها غدا الخميس، ضمن منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم.

وعقد حسام حسن جلسة مع لاعبي الاتحاد السكندري قبل انطلاق المران الأخير اليوم على ملعبه بالإسكندرية، بعدها يجري الفريق مران قوي وتقسيمة بين اللاعبين، يعقبها إعلان القائمة التي تشارك في اللقاء.

وانتظم ثلاثي المنتخب الأولمبي عمار حمدي وفوزي الحناوي ومحمد صبحي، في تدريبات الاتحاد السكندري، مساء الإثنين الماضى، استعدادا لمواجهة المقاصة، المقرر لها غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة 26 بالدوري المصري الممتاز.

وشارك اللاعبون الثلاثة في معسكر المنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب، الذي تخللته مباراتان وديتان مع جنوب أفريقيا.