شكرا لقرائتكم خبر عن قناص الدورى السعودى يدخل قائمة المُرشحين لتدعيم هجوم الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، ترشيحاً لضم السويدي كارلوس ستراندبيريج، مهاجم الحزم السعودى العائد لصفوف الأخير بعد انتهاء إعارته لأبها السعودى، وذلك تمهيداً للتفاوض معه خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الزمالك بداية من الموسم الجديد، بعدما نجح اللاعب فى الموسم المنقضى فى تسجيل 16 هدافا بالدورى السعودى فى نسخته المنقضية.

وجاء ترشيح المهاجم السويدى إلى الزمالك من قبل حازم فتوح وكيل أعمال الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، على أن يقوم الأخير بدراسة مدى إمكانية إتمام التعاقد من عدمه، وذلك بعد العودة إلى إدارة النادى خاصة إن اللاعب لديه عددا من العروض السعودية التى قد تصعب من ضمه إلى صفوف الزمالك حيث وفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، إن وكيل أعمال اللاعب تلقى اتصالاً غير رسمى من النادي الأهلي السعودى، يستفسر فيه عن وضع اللاعب وعقده مع نادى الحزم وأشارت الصحيفة إلى أن نادى النصر أيضًا يسعى للحصول على خدمات كارلوس ستراندبيريج بعدما دخلوا فى مفاوضات جادة مع إدارة نادي الحزم.

وشددت الصحيفة على أن إدارة الحزم تشترط مبلغ مليون ونصف المليون يورو من أجل التنازل عن اللاعب بنظام الإعارة، أو مليونين ونصف المليون يورو من أجل بيع عقده، وستقوم إدارة الزمالك بدراسة تلك الأمور حال الاستقرار على التفاوض لضم اللاعب خاصة إن هناك مرشح آخر بقوة وهو الكونغولى بن مالانجو مهاجم الرجاء المغربى، انضم ستراندبيرج لصفوف الحزم من موسم 2019 بنظام الإعارة قبل شراء عقده لمدة موسمين، وإعارته لأبها بعد هبوط الفريق الأصفر إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، استطاع ستراندبيرج أحراز 16 هدفا في مباريات الدورى السعودى.