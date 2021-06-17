شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة لـ الخليج 365: الشناوي أفضل حارس في مصر وحراس الزمالك في نفس المستوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل جمال حمزة، نجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، ضيفا على ”الخليج 365”، لإجراء حوار صريح وساخن تضمن الحديث في كافة الملفات الشائكة.

وتحدث جمال حمزة، خلال حواره التليفزيوني مع ”الخليج 365” عن رأيه فى اختيار أفضل حارس مرمي فى مصر بالوقت الحالي، مؤكدا أن محمد الشناوي يعد الأفضل بينما حراس الزمالك الثلاثة محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد ومحمد أبو جبل فى مستوي متقارب ويشاركوا فى المباريات علي فترات وإن كان أبو جبل الأكثر مشاركة.

جمال حمزة يملك مشوارا متألقا مع القلعة البيضاء، حيث انضم لقطاع الناشئين بالزمالك عام 1995، فيما تم تصعيده للفريق الأول عام 1999، ولعب له لمدة 9 مواسم حتى عام 2009، شارك خلالها فى أكثر من 150 مباراة، وأحرز 75 هدفا من بينها 50 هدفا فى الدورى .

جمال حمزة أكثر لاعبى القلعة البيضاء حصولا على ركلات جزاء برصيد 18 ركلة فى كل البطولات مع الفارس الأبيض، فضلا عن كونه خامس هدافى القلعة البيضاء عبر التاريخ.