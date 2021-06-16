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محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده بتحطيم «طبق» على رأس لاعب المقاولون (فيديو)

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريقه الإنجليزي، احتفل مساء أمس بعيده ميلاده الـ 29، وحرص النجم المصري الاحتفال به في دولة الإمارات الشقيقة وسط عدد من أصدقائه ومحبيه.

ونشر النجم المصري العالمي عددا من الصور الخاصة باحتفاله بعيد ميلاده، فيما جاء في الفيديو الأخير الذي نشر لقائد ليفربول وهو يجمعه بأحد أصدقائه؛ باسم هاني لاعب المقاولون العرب، وبينهما وصله هزار، حتى وصل الأمر لقيام محمد صلاح بتحطيم «طبق» فوق رأس زميله.

واحتفل الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاده الـ29 عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ونشر صلاح عبر «فيس بوك» صورة بجانب أحد المقربين منه مقدماً له الشكر على الاحتفال بمناسبة عيد ميلاده.

وقدم صاحب الـ29 عام موسم جيد على مستوى الأرقام بعدما حل وصيفاً في قائمة ترتيب هدافي وبفارق هدف وحيد عن هاري كين صاحب الصدارة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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