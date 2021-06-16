شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة مفاوضات الزمالك مع وليد أزارو وباسم مرسي.. كارتيرون يعترف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن موقف النادي من ضم المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي السابق والاتفاق السعودي الحالي.

وقال كارتيرون خلال تصريحات تليفزيونية: «لم نفاوض أزارو ولم أطلب التعاقد معه وجميع ما تم تداوله عبر المواقع الالكترونية غير صحيح».

وأكمل: «بالطبع أعرف أزارو، ودربته في الاهلي وقابلته في السعودية خلال ولايتي للتعاون، وهو مهاجم مميز ولكن لا توجد نية لضمه لصفوف الزمالك».

وعن باسم مرسي مهاجم الانتاج الحالي والزمالك السابق: «أتابعه وأتابع كل المهاجمين في الفترة الأخيرة بشكل دقيق».