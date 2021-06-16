شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكذب وكيل باتشيكو: «هو اللي طلب جميع الصفقات بالأسماء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى ابراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية السابق بنادي الزمالك، تصريحات وكيل أعمال باتشيكو المدير الفني السابق للفريق.

وقال ابراهيم في تصريحات خاصة لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد، «كلام وكيل أعمال باتشيكو بفرض صفقات عليه، غير صحيح تمامًا»، مشيرا إلى أن اللجنة السابقة لم تتعاقد مع لاعب بدون موافقة المدير الفني أو المساعدين».

وأضاف «هناك موافقة موقعة من باتشيكو بأسماء الراحلين والقادمين لنادي الزمالك».