شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطالب اتحاد الكرة بدعم تواجد الجماهير في مباراة الترجي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب مجلس إدارة النادي الأهلي من اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، ضرور دعم جهوده للسماح بالحضور الجماهير خلال لقاء إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا وذلك بحسب بيان رسمي.
وجاء في البيان «أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، يطلب فيه دعم الاتحاد وكافة الجهات المعنية لحضور الجماهير مباراة العودة أمام الترجي التونسي في اياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم 26 من يونيه الجاري».
وأضاف البيان «وأكد الأهلي في خطابه على الدعم المستمر الذي تلقاه الفرق المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية من كافة المؤسسات الوطنية».
واختتم البيان «وأشار الأهلي في خطابه إلى أن إدارة النادي تؤكد على رغبتها فى التعاون مع كافة الجهات المعنيه بهذا الأمر ،. خاصة و أن فريق الأهلي ينتظر الدعم الجماهيري الكبير في هذه المرحلة المهمة من مشوار دوري الأبطال، باعتباره ممثلا للكرة المصرية».