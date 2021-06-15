شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب تصل إلى تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي إلى مطار قرطاج بتونس بعد رحلة طيران استغرقت ٣ ساعات ونصف.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة اللاعبين استعداداً للسفر إلى تونس وجاءت، كالتالي:

محمد الشناوي، ومحمود وحيد، وأحمد رمضان بيكهام، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وحمدي فتحي، ومحمود كهربا، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وبدر بانون، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعلى لطفي، وعمرو السولية، وصلاح محسن، ومحمد مجدي أفشة، وسعد سمير، وعلي معلول، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، وجونيور أجايي، ومصطفى شوبير.