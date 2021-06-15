الامارات | تعرّف على التوقيت الجديد وعدد الجماهير التي ستحضر قمة الترجي والأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على التوقيت الجديد وعدد الجماهير التي ستحضر قمة الترجي والأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقت جماهير الترجي التونسي خبرا سارا اليوم، بعد السماح بحضور 5 آلاف مشجع لمباراة القمة المرتقبة لفريقهم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي المصري. وأكد الإعلامي في التلفزيون التونسي زياد السالمي الخبر لـ"الإمارات اليوم"، وشدد كذلك على أنه تم تقديم موعد المباراة لتقام الساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس (الثامنة بتوقيت الإمارات)، وذلك لمراعاة الإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا، في ظل الحضور الجماهيري. وأكد الخبر أيضا الحساب الرسمي لنادي الترجي على "تويتر"، والذي زف الخبر لجماهيره.

وستقام المباراة على ملعب رادس، في ظل إجراءات احترازية صارمة للوقاية من فيروس كورونا، كما نقل عن بعض جماهير الترجي تأكيدهم على سعيهم لاحترام كل الإجراءات المتبعة من قبل السلطات للحد من انتشار فيروس كورونا. يذكر أن فريق الترجي في معسكر حاليا تحضيرا للمباراة بمدينة طبرقة شمال تونس، بينما يتوقع وصول بعثة الفريق الأهلي المصري اليوم، على متن طائرة خاصة.

وكانت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) كشفت في وقت سابق أن اجتماعا تم عقده بمقر رئاسة الحكومة بحضور ممثلين عن وزارتي الصحة والداخلية ورئيس فرع كرة القدم بنادي الترجي رياض بالنور، للنظر في إمكانية السماح بحضور الجماهير في الملعب.

وتناول الاجتماع تحديد الشروط اللوجيستية والصحية المشددة من أجل تمكين الجماهير من الدخول، ومن بينها إجراء تحاليل سريعة لفيروس كورونا أمام الملعب وفرض التباعد الاجتماعي في المدرجات. يذكر أن سعة الملعب تصل إلى 60 ألف متفرج.

الخامسة بتوقيت

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