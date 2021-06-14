شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب 2003 يختتم معسكره بالفوز على العراق 2 / 0 استعدادًا للبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم منتخب مصر مواليد 2003 سلسلة مبارياته الودية، بالفوز على العراق بهدفين دون رد في إطار الإعداد للبطولة العربية التي تستضيفها مصر يوم 20 يونيو الجاري.

أحرز هدفي منتخب مصر أمام العراق كل من عمر رضا لاعب انبي و عبدالله محمد حسن الزمالك.

كشف محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر أن تجربة العراق كانت جيدة وبروفة قوية قبل الوصول إلى التشكيل الأمثل للمنتخب الذى يستعد للبطولة العربية التى تستضيفها مصر.

حدد مسئولو البطولة العربية لكرة القدم لمنتخبات 2003 ، عن إقامة افتتاح البطولة يوم 20 يونيو الجاري بمباراة منتخب مصر أمام النيجر في الرابعة عصرا بإستاد القاهرة.

كما تقرر إقامة المباراة الثانية للمنتخب أمام الجزائر يوم 23 يونيو ثم موريتانيا في الجولة الثالثة يوم 26 في الرابعة عصراً.

وكانت القرعة قد أسفرت عن المجموعات الآتية:

المجموعة الأولى: مصر والنيجر وموريتانيا والجزائر

المجموعة الثانية: المغرب وطاجيكستان والإمارات وجيبوتي

المجموعة الثالثة: السنغال ولبنان والعراق وجزر القمر

المجموعة الرابعة: تونس واليمن والسعودية وأوزبكستان.