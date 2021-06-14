شكرا لقرائتكم خبر عن محمد اللقانى يوافق على تدريب منتخب الطائرة بعد إرسال خطاب رسمى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد اللقانى، المدير الفنى لفريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك، عن ترحيبه بتدريب المنتخب الأول الكرة الطائرة، بعدما أرسل اتحاد اللعبة خطاباً للزمالك لطلب إعارة اللقانى لتدريب المنتخب فى بطولة بولندا الودية وحتى انتهاء بطولة أفريقيا سبتمبر المقبل.

ومن المنتظر أن يتولى اللقانى المهمة الفنية للمنتخب عقب انتهاء مسابقة كأس مصر المقرر انتهاؤها 18 يونيو الجارى.

وفاوض مسئولو الاتحاد إبراهيم فخر الدين، مدرب فريق الكرة الطائرة السابق للنادى الأهلى ومنتخب مصر، من أجل العودة للقيادة الفنية للفراعنة استعدادا لخوض منافسات بطولة بولندا الدولية المقرر لها شهر يوليو المقبل إلا أنه اعتذر.

ويغادر منتخب مصر للكرة الطائرة إلى بولندا يوم 7 يوليو المقبل للمشاركة فى بطولة ودية دولية، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 9 حتى 11 يوليو المقبل بمشاركة 4 منتخبات هى بولندا والنرويج ومصر وتونس بدعوة رسمية.

ومن المقرر أن تعود البعثة من بولندا يوم 12 من نفس الشهر المقبل، ومن المنتظر أن يتم تجميع منتخب الطائرة عقب الحصول على راحة سلبية بعد إنتهاء مسابقة كأس مصر المقرر أن تنتهى يوم18 يونيو الجارى، لخوض تدريبات لانسجام اللاعبين قبل السفر للمشاركة فى دورة بولندا.

يأتى انتهاء كأس مصر للكرة الطائرة يوم18 يونيو بعد تعديل موعد النهائيات ليقام دور نصف النهائى يوم 17 يونيو الجارى بدل والنهائى يوم18 بدلا من19 من الشهر نفسه.

ويأتى تعديل المواعيد لتخطيط اتحاد الكرة الطائرة للعب النهائيات مجمعة فى صالة القناة بالإسماعيلية التى تستضيف قبل النهائى والنهائى.

فيما ينطلق دور ربع النهائى اليوم بمواجهات بين كل من الأهلى مع الترسانة والاتحاد السكندرى مع هليوبوليس والزمالك مع الفيوم وبتروجت مع طلائع الجيش .