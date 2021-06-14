شكرا لقرائتكم خبر عن جونيور أجايى محفزاً صلاح محسن: "رونالدو مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص جونيور أجايى، صانع ألعاب النادي الأهلي، على تحفيز صلاح محسن مهاجم الفريق الأحمر ومنتخب مصر الأولمبي، ونشر النيجيرى صورة عبر حسابه الشخصى على انستجرام لصلاح محسن وعلق قائلاً: "رونالدو مصر".



جونيور أجاي

من جهته أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي خضع لها الفريق أمس استعدادا للسفر إلى تونس غدا الثلاثاء، لمواجهة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد أجرى مسحة طبية أمس، الأحد، قبل مرانه الصباحي على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة الترجي وجاءت النتيجة سلبية.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الترجي المقرر لها يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يشار إلى الأهلي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي بعدما نجح في تخطي فريق صن داونز الجنوب الإفريقي في دور الثمانية بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب

وضرب الأهلي والترجي التونسى موعدًا جديدًا في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وهذه المرة في الدور نصف النهائي من نسخة 2020-2021، ويلعب المارد الأحمر ضد الترجي مباراة الذهاب في تونس 19 يونيو الجارى، قبل أن يخوض لقاء العودة في مصر، بعدما عبر المارد الأحمر عقبة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، ونجا فريق باب سويقة من فخ شباب بلوزداد الجزائري بعدما احتكم الفريقان لركلات الترجيح.