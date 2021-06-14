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رواد مواقع التواصل يتداولون صورة عائلية لـ محمد صلاح أثناء إجازته بمصر

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القاهرة - سامية سيد - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للدولي محمد صلاح، نجم الإنجليزي، مع بعض أفراد أسرته خلال خلال قضائه إجازته فى مصر، فى ظل فترة التوقف القائمة بعد انتهاء الموسم في الدوري الانجليزي.


محمد صلاح

وكان مصدر مقرب من أسرة نجم صفوف نادي ليفربول الإنجليزى قد كشف  لـ"الخليج 365"، أن أسرة صلاح موجودة بمنزل العائلة لقضاء عدة أيام برفقته قبل العودة إلى إنجلترا مرة أخرى.

وأكد المصدر، أن اللاعب متواجد في الجونة وقيامه بنشر صور تجمعه بالفنانين، وهو أمر طبيعي ولا توجد ثمة أي خلافات بين اللاعب وزوجته.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين بالدوري الإنجليزي الممتاز "PFA"، التشكيل المثالي في مسابقة البريميرليج بالموسم المنتهي 2020-2021، والتي شهدت تواجد النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول.

ويعد محمد صلاح هداف فريق ليفربول في المنتهي برصيد 22 هدفاً، ووصيف هدافي المسابقة خلفاً للنجم هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير الذي حسم اللقب لصالحه برصيد 23 هدفاً.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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