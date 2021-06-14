موسيمانى يجهز كهربا لتنفيذ "مهمة خاصة" أمام الترجى فى رادس

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القاهرة - سامية سيد - يجهز الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، لاعبه محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الأحمر لاستغلال سرعاته فى بناء الهجمات المرتدة للأهلى أمام منافسه الترجى التونسى فى اللقاء المقرر له السبت المقبل بذهاب نصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى فى رادس، ويضع موسيمانى آمالا على كهربا الذى استعاد جانبا كبيرا من فورمته الفنية والبدنية ويسابق الزمن للعودة للتشكيل الأساسى للأهلى، فى هز شباك بطل تونس لاسيما أن تسجيل المارد الاحمر هدفاً فى موقعة رادس يعزز أماله فى بلوغ المباراة النهائية.

وعاد كهربا للمشاركة مع المارد الأحمر بديلا فى مباراة نهضة بركان المغربى التى شهدت تتويج المارد الأحمر بكأس السوبر الأفريقى بعد فوزه بهدفين دون رد على بطل المغرب، وشارك كهربا بديلا لمحمد شريف فى الدقيقة 84 من عمر المباراة وظهر بشكل متميز فى الدقائق الأخيرة التى منحت له بعد غياب طويل.

وعقد موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، جلسة مع لاعبه كهربا قبل مباراة نهضة بركان طالبه خلالها بضرورة رفع لياقته البدنية والذهنية حتى يظهر بصورة متميزة لو منحه فرصة اللعب خلال المباراة، وقال موسيمانى لكهربا خلال الجلسة، "لو لعبت وظهرت بصورة كويس مش هتقعد على الدكة تانى، لكن لو ظهرت بصورة سيئة متسألنيش هتلعب تانى إمتى"، ووعده اللاعب بزيادة التركيز فى التدريبات للعودة للتشكيلة الاساسية للأهلى وهو ماتحقق بالفعل لدرجة أن كهربا أعلن فى تصريحات تليفزيونية أن محمود الخطيب رئيس الاهلى منحه مكافأة مالية بعد تألقه فى التدريبات قبل المباراة وسار على نفس النهج موسيمانى الذى أصر على منح اللاعب فرصة المشاركة فى المباراة والتتويج مع زملائه.

وخرج محمود كهربا من حسابات بيتسو موسيمانى فى المباريات الأخيرة، سواء فى الدورى أو دورى الأبطال، بسبب تراجع مستواه البدنى منذ انتهاء عقوبة إيقافه من قبل الجهاز الفنى لمدة شهر على خلفية أزمته مع امدير الفنى بعد مباراة طلائع الجيش بالدورى.

وغاب كهربا عن المشاركة فى عدد كبير من مباريات فريقه، أبرزها ضد المصرى والاتحاد السكندرى وغزل المحلة والزمالك وصن داونز ذهاباً وإياباً.