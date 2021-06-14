شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان: الأهلي لا يحتاج لحارس ثالث و"مفيش حد هيلعب على الشناوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق سليمان، مدرب حراس مرمى النادى الأهلى السابق، أن المارد الأحمر لا يحتاج لضم حارس ثالث فى وجود على لطفى حارس مرمى الفريق والثلاثى الصاعد من قطاع الناشئين مصطفى شوبير وأحمد طارق سليمان وحمزة علاء.

وقال سليمان فى تصريحات لبرنامج "60 دقيقة" عبر شاشة أون سبورت، الأهلى لا يحتاج إلى ضم حارس ثالث، ولم أقلل من قدرات محمد بسام، ولكن ليس فى صالحه أن ينضم الأهلى لأنه لن يلعب أساسياً على حساب محمد الشناوى وسيجلس إحتياطي.

وأضاف مدرب حراس الأهلي السابق، على لطفى حارس ذو قدرات كبيرة وأنا من اخترته فى الأهلى وأعلم قدراته، ولذلك لا حاجة لضم حارس ثالث لأنه سيجلس مثل على لطفى على الدكة، وهناك أيضاً ثلاثة حراس صاعدين مصطفى شوبير وأحمد طارق سليمان وحمزة علاء.

وعن نصيحته لشوقى غريب مدرب المنتخب الأولمبى فى مركز حراسة المرمى، قال سليمان، إذا كان شوقى غريب سيضم حارس مرمى ضمن الثلاثى فوق السن فبالتأكيد لا بديل عن الشناوي، ولكن إذا لم يكن سيضم الشناوى فلا حاجة لضم حارس كبير ويفضل أن يكتفى بالثلاثي، محمد صبحى ومحمود جاد وعمر رضوان، خاصة أنهم يقدمون أداءً مميزاً مع فرقهم بالدوري.

الشناوى أحد أهم الأوراق الرابحة للنادى الأهلى، والتى منحته التتويج الأفريقى، السد الذى يصعب على المنافسين عبوره، فالشناوى هو فرس الرهان الأول لجماهير النادى الأهلى فى الفترة الماضية، وكم من مباراة تألق فيها السد المنيع، ورجح كفة فريقه وخرج فائزا بسبب تألقه وتصدياته التاريخية.

ويأمل النادى الأهلى فى التتويج باللقب العاشر فى تاريخه فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، والحفاظ على اللقب الذى يحمله بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى نهائى النسخة الماضية.

ويدخل الأهلى مباراتى الترجى فى نصف النهائى بمعنويات مرتفعة متسلحا بتاريخه فى هذا الدور عندما يلعب خارج أرضه فى الذهاب للمرة الثامنة فى هذه المسابقة.