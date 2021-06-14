الامارات | اللاعب الدنماركي إريكسن لا يزال تحت المراقبة

شكرا لقرائتكم خبر عن اللاعب الدنماركي إريكسن لا يزال تحت المراقبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد وكيل اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن أن موكله «في معنويات جيدة» إلا انه حريص على معرفة سبب السكتة القلبية التي تعرض لها خلال مباراة منتخب بلاده الافتتاحية لكأس أوروبا 2020 ضد فنلندا السبت الماضي في كوبنهاغن.

وقال مارتن سكوتس في حديث مع صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الايطالية: «تحدثنا مع إريكسن.. كان يمزح ومعنوياته جيدة، رأيته بخير». وتابع «نريد أن نعرف جميعًا ما الذي حصل، حتى هو. يستمرّ الاطباء في القيام باختبارات دقيقة ومفصّلة».

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