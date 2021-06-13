طبيب منتخب مصر: حالة اللاعب "إريكسون" تشبه واقعة لاعب الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، إن سقوط اللاعب إريكسن نجم الدنمارك في أرضية الملعب من الحالات التي يمنع فيها اسئتذان طبيب الفريق من الحكم لدخول المعلب.

وأضاف "أبو العلا" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "MBC مصر": عندما وقع اللاعب، اللعيبة والحكم رفعوا إيديهم، وخرجوا الناس من الملعب، هناك قواعد معينة، ممنوع فيها أن يستأذن طبيب الفريق من الحكم، من أجل الدخول إلى المعلب مثل سقوط لاعب على أرض الملعب فجأة".

وتابع أنه يجب أن يحضر الطبيب فوراً بالأجهزة التي تخص أمراض القلب، والإنعاش، موضحا أن نسبة الموت المفاجئ بين الرياضين تبلغ 1 أو 2 ما بين كل 100 ألف رياضي.

واختتم طبيب منتخب مصر حديثه قائلا: القلب هو أكثر عضلة تعمل لدى الرياضي، مشيراً إلى أن حالة اللاعب "إريكسن تشبه لاعب الأهلي الراحل محمد عبدالوهاب.