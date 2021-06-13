حسن حمدي: الأهلي يستحق أكثر مما حصل من الأهرام.. والاحتراف في مصر "سمك لبن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد حسن حمدي الرئيس الأسبق للنادي الأهلي، عدم وجود معايير واضحة تحكم علمية الاحتراف في كرة القدم المصرية خلال الفترة الحالية.

وأشار حمدي في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي، إلى أن أسعار اللاعبين في سوق الانتقالات المصرية أصبح مبالغ فيه، لافتًا إلى أن نتاج المبالغ المدفوعة لا يظهر في الأداء داخل الملعب.

وقال حمدي: "أول من تعلمت منه لوائح ونظم كان صالح سليم، الأهلي فوق الجميع يعني مصلحة الأهلي فوق أي مصلحة أو مشكلة أو أي شخص موجود بما فيها رئيس النادي".

وأكمل: "الأهلي ليس فوق الدولة ولم يسبق لنا التدخل في السياسة، الأهلي فوق الجميع يعني فوق أعضاء مجلس الإدارة واللاعبين والجماهير وهذه المقولة متواجدة قبل تواجد صالح سليم".

وأضاف: "الاحتراف حاليًا سمك لبن تمر هندي، لا توجد معايير تمكن أي شخص من المحاسبة، لا يوجد نظام احترافي حاليًا ويجب تغيير النظام وطرق التفكير".

وأردف: "أسعار اللاعبين مبالغ فيها حاليًا، مردودهم داخل الملعب والأداء لا يتناسب مع الأسعار، المبالغ الحالية يجب أن تظهر نتيجتها داخل الملعب".

واستطرد: "عندنا سجل أبو تريكة هدف الفوز على الصفاقسي اكتفيت بالتصفيق فقط لا غير، محمود الخطيب كان بجانبي وفجأة لم أجده من فرحته لا يعرف أين ذهب".

وأكمل: "الأهلي كان يستحق أكثر مما أعطيته عندما كنت مسؤولًا في وكالة الأهرام، هو الفريق الأكثر حصولًا على البطولات وما زال".

وأوضح: "عندما نتحدث مع المُعلنين فإننا لا نوجههم إلى نادِ معين، باستثناء قمصان الأندية، وكالة الأهرام كانت مسيطرة على الرياضة بشكل جيد جدًا".

واختتم: "لم أجامل الأهلي على حساب وكالة الأهرام، والعكس صحيح أيضًا، كنت نبحث عن الصواب فقط ولا ننظر لما يُقال عنا".