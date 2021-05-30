شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد يقود هجوم الجونة أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقود عمر السعيد هجوم نادي الجونة في مواجهته المرتقبة بعد قليل أمام نادي الزمالك، في إطار الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.

وأعلن المدير الفني رضا شحاتة تشكيل الجونة الذي جاء كالآتي:

حراسة المرمى: إسلام طارق

الدفاع: محمد نجيب- لؤي وائل- محمود الجزار- عمرو السعداوي

الوسط: العربي بدر- نور السيد- محمد الحبيب يكن- سيرجي أكا- عمرو بركات

الهجوم: عمر السعيد

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: ناصر ناصر- كريم الطيب- إسلام عبدالنعيم- جوزيف نجويم- محمود الشبراوي- أحمد عادل عبدالمنعم- محمد رجب- عمرو عبدالفتاح- محمد عبدالجواد