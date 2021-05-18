شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: ندرس عودة الجماهير فى المباريات بشرط الحصول على لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد كرة القدم، أن عقوبة إمام عاشور، لاعب الزمالك، قاربت على الانتهاء بعد مرور 9 مباريات منها، ويتبقى فقط دفع الغرامات.

وقال أحمد مجاهد، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "معيار العدالة واحد ضد كل المخطئين، وأكبر مثال موضوع شيكابالا وحلمى طولان وإبراهيم حسن، مع اختلاف الغرامة المالية باختلاف التصرفات".

وأضاف رئيس اللجنة الثلاثية: "الغرامات على الأندية تتحملها إداراتها؛ لأنها التي تحدد الأشخاص الذين يدخلون المباراة فبالتالي تتحمل مسئولية أفعالهم، على عكس ما كان يحدث في السنين الماضية التي لم تكن مسئولية الأندية".

وتابع: "عقوبة إمام عاشور لاعب الزمالك اقتربت على الانتهاء بعد فوات 9 مباريات، وعقوبة الـ5 لاعبين انتهت بالفعل، ولم نجد تظلم الزمالك ضد إمام عاشور داخل اتحاد الكرة، وأتمنى من الزمالك دفع الغرامات؛ ليتمكن اللاعبون من المشاركة من جديد في مباريات الفريق بدون مشاكل".

واستطرد: "مستوى الحكام هو من نجح فكرة الاعتماد على الحكام المصريين في إدارة مباريات القمة، والدليل على ذلك أن المباراة الوحيدة التي لم يحدث بها مشاكل في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا كانت تحت إدارة حكام مصريين".

وأردف: "لم يتم تعديل أي بند فى لائحة الجبلاية، واللجنة الحالية هى من ستدير انتخابات اتحاد الكرة، ولن أخوض الانتخابات المقبلة، وأكتفى بهذه المهمة فقط، وأتمنى أن أكون خليفة هانى أبو ريدة فى الاتحاد الدولي بعد تأدية مهمته".

واختتم مجاهد حديثه: جهزت مشروعا لعرضه على الجهات المختصة لعودة الجماهير للمباريات بنسبة كبيرة، وسيكون جاهزا للتقديم يوليو المقبل، بشرط الحصول على لقاح فيروس كورونا لحضور المباريات".