الميركاتو الصيفي 2021 | رسميًا.. ديباي يعلن رحيله عن ليون، ورومانو يؤكد مفاوضات برشلونة

أعلن النجم الهولندي ممفيس ديباي رحيله عن فريق ليون الفرنسي مع نهاية عقده الجاري، والذي ينتهي في شهر يونيو القادم، في ظل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بالتعاقد معه في الميركاتو الصيفي 2021.

ويعتبر فريق برشلونة الإسباني هو الأقرب لضم ممفيس ديباي، حيث أكد الصحفي الإيطالي الموثوق “فابريزيو رومانو”، قبل دقائق قليلة، أن النادي الكتالوني بدأ المفاوضات مع وكيل أعمال اللاعب.

وارتبط ممفيس ديباي ارتباطًا وثيقًا بالإنتقال إلى برشلونة مع مدربه السابق في منتخب هولندا “رونالد كومان”، قبل بداية الموسم الجاري، وفي الميركاتو الشتوي الماضي.

وعلى الرغم من التقارير السابقة التي زعمت أن ديباي لن يكمل خطوة إنتقاله إلى برشلونة، إلا إذا كان مستقبل كومان آمنًا في الكامب نو، ولكن يبدو الآن أنه مستعد للموافقة على الإنضمام إلى البرسا قبل انطلاق بطولة أوروبا “يورو 2020”.

ونشر ديباي اليوم الإثنين، على حسابه الرسمي بشبكات الاجتماعية التواصل الاجتماعي، رسالة بخصوص مستقبله، وأشار إلى أنه سيتخذ القرار بمفرده، بعيدًا عن ناديه “ليون“.

وكتب ديباي: “لقد وصلت إلى نقطة حيث أحتاج إلى اتخاذ بعض الخيارات المهمة بشأن مستقبلي، قررت التفاوض على عقودي المستقبلية بمساعدة فريقي من الأشخاص الذين أثق بهم، وبدعم من خبراء قانونيين. سأقرر وجهتي التالية بنفسي وستكون أول من يعرف”.