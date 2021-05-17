الامارات | فيديو: تعرف إلى الإجراءات الجديدة للمشاركة والحضور بالفعاليات الرياضية في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو: تعرف إلى الإجراءات الجديدة للمشاركة والحضور بالفعاليات الرياضية في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي قرارات جديدة متعلقة بالمستجدات الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومن بينها الإجراءات التي سيتم تطبيقها في جميع الفعاليات الرياضية التي تقام في دبي خلال الفترة المقبلة في مختلف الرياضات التنافسية والمجتمعية.

وقال مجلس دبي الرياضي، اليوم الإثنين: "نصت الإجراءات الاحترازية الجديدة، التي سيتم تطبيقها فوراً على الفعاليات الرياضية والمشاركين فيها، على السماح بمشاركة الرياضيين الحاصلين حصراً على جرعتي اللقاح على أن يكون قد انقضى 14 يومًا كفاصل زمني بين الجرعة الثانية وموعد المشاركة في الحدث، والسماح بإزالة الكمامة للمشاركين أثناء ممارسة الرياضة مع ضرورة الالتزام بارتدائها قبل وبعد انطلاق المنافسات، ومراعاة التباعد الاجتماعي بمسافة مترين، إلى جانب استمرار توفير المعقمات والكمامات في جميع مرافق الفعالية".

وأضاف البيان: "تضمنت الإجراءات إلزام المنظمين بتحديد مسؤول صحة وسلامة في كل فعالية للإشراف على تطبيق التعليمات والضوابط والاشتراطات الاحترازية والقيام بأعمال التعقيم المستمر، واستخدام القنوات الذكية للدفع، وزيادة أعداد المسؤولين عن تأمين الفعالية والمرشدين لتأكيد تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم السماح بالتجمعات".

وتابع: "كما نصت القرارات الجديدة التي أصدرتها اللجنة العليا للأزمات على السماح بحضور الجماهير في الفعاليات الرياضية التي ينظمها أو يشرف عليها المجلس، على أن يقتصر الحضور للجمهور الحاصلين على جرعتي اللقاح، على ألا تتجاوز الطاقة الاستيعابية للمشاركين والحضور الجماهيري بنسبة 70% من مساحة المكان الذي تنظم فيه الفعالية وألا يزيد العدد عن 1500 مشارك ومتفرج في الأماكن المغلقة، و2500 في الأماكن المفتوحة".

وختم: "يمكن لمنظمي الفعاليات الراغبين في الحصول على تصريح لتنظيم فعالية رياضية في دبي التواصل مع مجلس دبي الرياضي لتحديث بيانات التنظيم وأعداد المشاركين وفق الإجراءات الجديدة".



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