اخبار الرياضه

بهدف قاتل.. الحارس أليسون يقود ليفربول لفوز ثمين

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم - قاد حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر فريقه للفوز على مضيفه وست بروميتش ألبيون (2-1)، الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ37 من الممتاز لكرة القدم.
 
وسجل المهاجم الويلزي هال روبسون كانو هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول.
 
ورد النجم المصري محمد صلاح بهدف التعادل، عند الدقيقة 33 بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى البعيدة.
 
وبعدها اقتنص أليسون بيكر هدف الفوز "للريدز" في الوقت القاتل في الثواني الأخيرة من عمر المباراة، بتسديدة رأسية رائعة بعد ضربة ركنية من الجهة اليسرى.
 
ورفع ليفربول رصيده بعد هذا الفوز إلى 63 نقطة، ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، ليحتفظ بآماله في الوصول إلى في الموسم المقبل.
 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا