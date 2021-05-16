شكرا لقرائتكم خبر عن تصديات محمد الشناوي .. حارس الأهلي يمنع صن داونز من التسجيل في القاهرة .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الأهلي المصري حقق فوزا هاما على نظيره صن داونز بهدفين نظيفين خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على أرضم ملعب ستاد السلام ضمن جولة الذهاب لدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على أن يتم تحديد الفريق المتأهل لنصف نهائي البطولة خلال لقاء الإياب المقرر إقامته 22 من الشهر الجاري.

وتقدم الأهلي بهدف على فريق صن دوانز بتسديدة صاروخية لنجمه طاهر محمد طاهر عند الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول بعدما استلم الكرة الطولية من الدبابة المالية أليو ديانج، ليرواغ مدافع صن دوانز من خارج منطقة الجزاء ويسدد كرة صاروخية تسكن شباك الفريق الجنوب أفريقي. وعزز صلاح محسن تقدم الأهلي عند الدقيقة 89 من عمر الشوط الثاني بعدما استغل خروج حارس صن داونز الخاطئ وأسكن الكرة في شباك الجنوب أفريقي الخالي.

وتقدم الأهلي بهدف على فريق صن دوانز بتسديدة صاروخية لنجمه طاهر محمد طاهر عند الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول المقام على ارض ملعب ستاد السلام ضمن منافسات جولة الذهاب لدور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفي الشوط الأول دخل الأهلي بشكل هجومي محاولا تسجيل هدفا مبكرا وإرباك حسابات الفريق الجنوب أفريقي، وجاءت اللقطة الأهم خلال الدقيقة الأولى بعدما مرر محمد شريف الكرة بين قدمي أحد مدافعي صن دوانز داخل منطقة الجزاء وسقط مهاجم الأهلي دون احتساب حكم اللقاء أي مخالفة.

ولجأ الفريقين لإمتلاك الكرة داخل وسط الملعب خلال العشر دقائق الأولى ولم تظهر أي خطورة على مرمى الفريقين، وحاول لاعبو الأهلي فرض الضغط العالي على لاعبي صن دوانز لتشكيل هجمات مختلفة على مرمى الفريق الجنوب أفريقي.

وامتلك فريق صن دوانز الكرة من الدقيقة 13 وحتى الدقيقة 20 وفشل لاعبو الأهلي من تنفيذ الهجمة المرتدة. وأنقذ القائم الأيسر محمد الشناوي من الهدف الأول عند الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول.

وتقدم الأهلي بهدف على فريق صن دوانز بتسديدة صاروخية لنجمه طاهر محمد طاهر عند الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول بعدما استلم الكرة الطولية من الدبابة المالية أليو ديانج، ليرواغ مدافع صن دوانز من خارج منطقة الجزاء ويسدد كرة صاروخية تسكن شباك الفريق الجنوب أفريقي.

وتغاضى حكم اللقاء عن ضربة جزاء واضحة لفريق الأهلي عند الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول بعدما ضرب دينيس أونيانجو، محمد شريف مهاجم الأهلي بالحذاء في ظهره داخل منطقة جزاء الفريق الجنوب أفريقي، وفي نهاية المطاف احتسب حكم اللقاء مخالفة لصالح حارس الفريق الضيف.

واختفى هجوم الأهلي خلال الشوط الثاني وترك لاعبو المارد الأحمر الكرة للفريق الضيف وسط الملعب في محاولة لتنفيذ هجمات مرتدة على مرمى صن دوانز ولكن حتى الدقيقة 67 لم تظهر خطورة حقيقة من لاعبي النادي الأهلي.

وشهد الشوط الثاني هجمتين خطيرتين للفريق الجنوب أفريقي، كانت الأولى برأسية قوية من أحد لاعبي صن داونز ليتصدى لها محمد الشناوي ببراعة، والهجمة الثانية عن طريق تسديدة صاروخية من موتوبا، ويتصدى لها الشناوي ببراعة ويخرجها لضربة ركنية. وعزز صلاح محسن تقدم الأهلي عند الدقيقة 89 من عمر الشوط الثاني بعدما استغل خروج حارس صن داونز الخاطئ وأسكن الكرة في شباك الجنوب أفريقي الخالي.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم السبت على استاد «الأهلي we السلام».

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، بدر بانون، أيمن أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:على لطفي، جونيور أجايي، والتر بواليا، صلاح محسن، وليد سليمان، محمود عبدالمنعم كهربا، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، محمود وحيد.