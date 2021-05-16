اخبار النادي الاهلي اليوم السبت 15/5/2021

حرص لاعبو الأهلي على مصافحة لاعبي صن داونز، بعد انتهاء مباراة الفريقين ببطولة أفريقيا، والتي فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة، كما حرص لاعبو الأهلي وصن داونز على تبادل القمصان فيما بينهم.

فيما كلف مانجوبا مونجيثي، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، لاعبيه بإجراء تدريبات بدنية باستاد السلام بعد نهاية مباراتهم ضد الأهلي، والتي فاز فيها الفريق الأحمر بهدفين نظيفين، وطلب مدرب صن داونز من لاعبيه عدم مغادرة الملعب لإجراء تدريبات بدنية.