شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلي اليوم السبت 15/5/2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الاهلي اليوم السبت 15/5/2021، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، جاء في مقدمتها: الأهلي يهزم صن داونز بثنائية طاهر وصلاح محسن.. والحسم فى جنوب أفريقيا، ومدرب صن داونز يُعاقب لاعبيه بعد الخسارة أمام الاهلي بالتدريب في السلام، ولجنة التخطيط بالأهلي تفضل سفيان رحيمى على سيرينو خلال الميركاتو الصيفى.
الأهلي يهزم صن داونز بثنائية طاهر وصلاح محسن.. والحسم فى جنوب أفريقيا.. صور
حقق الأهلي فوزا مهما أمام صن داونز الجنوب أفريقي بثنائية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلي فى السلام بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
حرص لاعبو الأهلي على مصافحة لاعبي صن داونز، بعد انتهاء مباراة الفريقين ببطولة أفريقيا، والتي فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة، كما حرص لاعبو الأهلي وصن داونز على تبادل القمصان فيما بينهم.
فيما كلف مانجوبا مونجيثي، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، لاعبيه بإجراء تدريبات بدنية باستاد السلام بعد نهاية مباراتهم ضد الأهلي، والتي فاز فيها الفريق الأحمر بهدفين نظيفين، وطلب مدرب صن داونز من لاعبيه عدم مغادرة الملعب لإجراء تدريبات بدنية.
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