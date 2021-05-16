شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى على نظيره صن داونز الجنوب أفريقي بثنائية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلي فى السلام بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، سجل ثنائية الأهلي طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، ويلتقي الأهلي مع صن داونز في مباراة الإياب بجنوب أفريقيا السبت المقبل.

ولعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى، رامى ربيعة، بدر بانون، محمد هانى، أيمن أشرف، عمرو السولية، ديانج، حسين الشحات، محمد مجدى قفشة، طاهر محمد طاهر، ومحمد شريف.

فيما خاض صن داونز المباراة بتشكل مكون من.. حراسة المرمى: دينيس أونيانجو، خط الدفاع: ناسيمينتو – موسى ليبوسا – ريفالدو – مورينو، خط الوسط: موديبا – مابوي – موكوليسي، خط الهجوم: سيرينو – موتوبا – شالوليلي.

أحداث الشوط الأول

بدأت المباراة حماسية وتعرض محمد شريف، مهاجم الأهلي، للعرقلة فى الدقيقة الثانية داخل منطقة جزاء الفريق الجنوب أفريقي، لكن الحكم السنغالي نداى رفض احتساب ضربة جزاء للأهلي.

بعد هذه الكرة الخطيرة نشط أداء مستوى وأداء فريق صن داونز، وشن أكثر من هجمة خطرة على مرمى المارد الأحمر، وتعاطف القائم مع محمد الشناوي حارس الأهلي وأنقذ فرصة خطرة لبطل جنوب أفريقيا.

وواصل الضيوف هجماتهم بشكل واضح على مرمى الأهلي مع تراجع أداء لاعبي الأحمر وأشهر الحكم السنغالي بطاقة صفراء لرامي ربيعة بداعي الخشونة.

وعكس سير المباراة سجل طاهر محمد طاهر هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 23، بعدما تسلّم كرة من ديانج وراوغ لاعب من صن داونز وسدد كرة قوية سكنت شباك الضيوف.

بعد الهدف حاول صن داونز العودة للمباراة وأشهر الحكم بطاقة صفراء للمغربي بدر بانون، مدافع الأهلي، ولم يوفّر الحكم السنغالي ماجيتي نداي الحماية للاعبي الأهلي، وتعرض شريف لإصابة بعد صدامه مع حارس صن داونز الذى احتك بقوة بمهاجم الأهلي، وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات هجومية من صن داونز لإدراك التعادل لكن الشوط ينتهي بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

أحداث الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني بنزول ياسر إبراهيم بدلاً من رامي ربيعة، وواصل الأهلي الأداء بشكل مُتراجع، مما دفع فريق صن داونز لشن أكثر من هجمة.

وأنقذ محمد الشناوي فرصة خطيرة في الدقيقة 59 بعدما تصدى لرأسية خطرة نيبوذا، وأشهر الحكم السنغالي بطاقة صفراء لأيمن أشرف في الدقيقة 60 للخشونة، وشارك صلاح محسن بدلا ً من حسين الشحات في الدقيقة 61.

التراجع الأهلاوي الواضح تسبب في هجمات مُتتالية لفريق صن داونز وفي الدقيقة 71 أنقذ محمد الشناوي فرصة هدف مُحقق، بعدما تصدى لتسديدة قوية ببراعة، وشارك جونيور أجاي بعد فترة من الغياب بدلاً من طاهر محمد طاهر ولعب في الدقيقة 75.

وشارك بواليا ومحمود وحيد بدلاً من محمد شريف وأيمن أشرف، وشهدت الدقائق الأخيرة هجوما متبادلا، ومن خطأ واضح لحارس الضيوف سجل صلاح محسن الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 90، بعدها ينتهي اللقاء بفوز الاهلي بثنائية نظيفة.