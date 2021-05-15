شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يغلق صفحة أسوان استعداداً للذئاب.. ويستعيد عماد حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى صفحة مباراة أسوان التى أقيمت عصر الجمعة على ستاد الاسماعيلية بالجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وفاز فيها الدراويش 2/3 فى ريمونتادا مثيرة .

ويبدأ الدراويش الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر فى افتتاح الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة، ويرغب جهاز الدراويش فى الظفر بالثلاث نقاط لاستكمال الصحوة الأخيرة.

ويستعيد الدراويش فى مواجهة ذئاب الجبل عماد حمدى لاعب خط الوسط الذى غاب عن مواجهة أسوان للإيقاف بعد الحصول على الانذار الثالث فى مواجهة البنك الاهلى ، ومنذ تولى إيهاب جلال وجهازه الفنى الإدارة الفنية للدراويش وقد تغيرت أدوار كثيرة للاعبين على رأسهم عماد حمدى ارتكاز الفريق الذى أصبح مميزا للغاية فى صناعة وتمهيد الأهداف حيث قام بصنع 3 أسيسات فى 3 مباريات متتالية.

فى سياق أخر، يرى علاء وحيد المتحدث الاعلامى للنادى الاسماعيلى أن فريقه لايزال فى دائرة الخطر فى الدوري رغم الانتصارات الاخيرة، مؤكداً أن أزمة الدراويش مع النجوم بشأن صفقة ابراهيم حسن فى طريقها للحل دون خصم نقاط من رصيد النادى الاصفر.