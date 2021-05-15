شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. المباراة الأخيرة لحسام البدرى مع الأهلى أمام كمبالا سيتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 15 مايو 2018 أُسدل الستار على الولاية الثالثة لحسام البدرى المدير الفنى الحالى لمنتخب مصر مع النادى الأهلي، بعدما غابت نغمة الانتصارات عن آخر أربع مباريات لعبها المارد الأحمر فى جميع المسابقات (3 هزائم وتعادل).

وأعلنت لجنة الكرة بالأهلى قبول استقالة البدرى بعد الخسارة المخيبة فى أوغندا على يد كمبالا سيتى (2-0)، وكان المارد الأحمر قد خسر من الزمالك (2-1)، ثم ودع كأس مصر بهدف أمام الأسيوطى "سابقاً وبيراميدز حالياً"، قبل أن يفتتح دور المجموعات بدورى الأبطال بتعادل مع الترجى (0-0) وهزيمة من كمبالا (2-0).

البدرى قاد الأهلى فى 95 مباراة رسمية فى جميع المسابقات خلال الولاية الثالثة له مع الأهلى على مدار موسمى (2016-17)، و(2017-18).

حقق الفوز 68 مرة، وتعادل فى 19 مباراة، وتلقى الهزيمة 8 مرات أغلبهم فى دورى الأبطال، وكانت على يد الزمالك "مرتين"، الوداد المغربى "مرتين"، النجم الساحلى التونسي، مصر المقاصة، الأسيوطي، كمبالا سيتي.

البدرى كتب اسمه بأحرف من نور بين مدربى الدورى المصرى على مدار السنوات القليلة الماضية، خاصة منذ عام 2012، الذى أعاد فيه الأهلى إلى منصة التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا بعد غياب دام 4 سنوات.

وحقق حسام البدرى 10 بطولات خلال مسيرته التدريبية، سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى منهم 9 بطولات مع الأهلى وبطولة وحيدة مع المريخ السودانى، وحصد البدرى مع الأهلى الدورى العام ثلاث مرات، بطولة دورى أبطال أفريقيا مرة واحدة، كأس السوبر الأفريقى مرة، وكأس السوبر المحلى 3 مرات، وكأس مصر مرة، بجانب الدورى السودانى مع المريخ.

ويمكن القول، إن البدرى توهج بشكل ملحوظ على الصعيد التدريبى فى موسم 2017-2018، الذى قاد خلاله الأهلى لتحقيق العديد من الأرقام القياسية، فى بطولة الدوري.