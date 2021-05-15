شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل يكشف لتليفزيون الخليج 365 حقيقة ركلة جزاء الزمالك وطرد لاعب انبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الدولي طارق مجدي تمتع بلياقة بدنية طيبة وتحرك بشكل جيد، محاولا إيجاد زاوية رؤية مناسبة خلال إدارته لمواجهة الزمالك وانبى التي أقيمت باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ22 للدوري الممتاز، وانتهت بفوز الأبيض 3/1.

وأضاف عقل، في الاستوديو التحليلي لتليفزيون الخليج 365، الذي يقدمه عمر الأيوبي، أن كابينة الـ"VAR" كانت على موعد للظهور في الدقيقة 28 من عمر اللقاء عندما تدخلت في بشكل جيد طبقا للبروتوكول في مخالفة محمود علاء مع النيجيري دينوبيتر جودي داخل منطقة جزاء الأبيض، لكن الحكم أبدى حالة من الاستياء عندما تم استدعاؤه عبر "الكومينكيشن سيستم"، وعاد واحتساب ركلة جزاء لصالح إنبى وتغاضى عن إنذار مدافع الأبيض طبقا للقانون، لكن الذى يؤخذ على مجدى حالة الاستياء والامتعاض التي ظهرت عليه على الرغم من أن المخالفة كانت واضحة، ولا تحتاج تدخلا من الـ"VAR".

وأشار عقل إلى أن الحكم كان على موعد بالتدخل بالصافرة للإعلان عن 24 مخالفة على الفريقين في تقدير مناسب، أبرزها ركلة جزاء لصالح إنبى في الدقيقة 28 من عمر اللقاء، كما أشهر البطاقة الصفراء لثنائي إنبى إبراهيم القاضي وأحمد العجوز؛ للتهور مقابل إنذار وحيد للزمالك من نصيب عبد الشافي، لمنع هجوم واعد، لكن يؤخذ عليه أنه أغفل إشهار البطاقة الحمراء في وجه العجوز، لاعب إنبى، للعب بقوة زائدة مع ساسى، واكتفى الحكم بالإنذارفقط، وكان يجب أن تتدخل كابينة الـVAR" طبقا للبروتوكول، وتوضح للحكم أن المخالفة قوة زائدة وليست تهورا، كما أغفل الحكم إنذار كل من حازم إمام "زمالك" للتهور في الدقيقة 69 ورامي صبرى "إنبى" للاعتراض.

وقال عقل، إن المساعدين ظهرا بيقظة وتمركز جيد، وسمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة خلال فعاليات اللقاء، أبرزها عند المساعد الثاني في هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 35 من عمر اللقاء، كما أشار الثنائي على 5 حالات تسلل في توقيت مناسب، وإن كان المساعد الأول تسرع في تسلل الدقيقة 15 على مهاجم إنبى وتعاون الثنائي مع الحكم في المخالفات القريبة منهما طبقا للقانون.

وتابع عقل، إن الحكم الرابع أدى مهامه بشكل جيد وسيطر على المنطقة الفنية وتعاون مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون.

الدرجات – الحكم 8.0– المساعد الأول 8.0 – المساعد الثاني 8.5 – الحكم الرابع- 8.0 – ثنائى الـVAR" 8.0