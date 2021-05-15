شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح عبد اللطيف لـ تليفزيون الخليج 365: الزمالك في طريق حصد الدورى.. والجزيري مظلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك الأسبق، أن فوز الفريق الأبيض على إنبى بثلاثية مقابل هدف والحفاظ على صدارة الدورى يكشف وجود روح عالية ورغبة في الوصول للدرع في نهاية الموسم وحصد البطولة الغائبة.

حافظ الزمالك على صدارة الدوري بفوز مهم على انبي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الـ22 للدوري، والتي أقيمت على استاد القاهرة، أحرز أهداف الزمالك كل من يوسف أوباما في الدقيقة 4، وأشرف بن شرقي في الدقيقة 35، ومحمود علاء في الدقيقة 45، فيما أحرز هدف إنبي رامي صبري في الدقيقة 29 من ركلة جزاء.

وقال مهاجم الزمالك الأسبق، في تصريحات للاستوديو التحليلى بتليفزيون الخليج 365، الذى يقدمه عمر الأيوبى، طريقة لعب الفريق الأبيض باتت تتجه للتخليص مبكرا بأهداف حاسمة، وهو ما تحقق أمام إنبى بعدم منح المنافس للتفكير وفرض طريقة اللعب البيضاء على الملعب، مما أدى للتقدم بثلاثية في الشوط الأول، وهو ما جعل حلمى طولان، المدير الفني لإنبى، يبتعد عن المجازفة، وويميل للعب على المضمون وعدم زيادة الأهداف في الشوط الثانى، في الوقت الذى حافظ الأبيض على تقدمه ودفع ببعض الوجوه التي لم تشارك مثل أسامة فيصل.

وأضاف وليد صلاح عبد اللطيف، أن سيف الدين الجزيرى، مهاجم الزمالك، يواجه سوء توفيق يبعده عن التهديف، على الرغم أنه لاعب ممتاز، ويستطيع حجز مكان ومكانة في تشكيلة الزمالك، إلا ان عدم التهديف سيؤدى لرحيله نهاية الموسم وعدم تمديد الإعارة أو الشراء.