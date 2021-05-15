شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الجمعة 14 مايو 2021 في الدوري المصري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الجمعة 14 مايو 2021، 4 مباريات في الدورى المصرى الممتاز، كان أبرزها فوز الزمالك الكبير على إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفوز الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ونستعرض نتائج المباريات كالتالي:

الزمالك يكتسح إنبى بثلاثية

حافظ فريق الزمالك على صدارة الدوري مؤقتا بفوز مهم على فريق إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الـ22 للدوري، والتي أقيمت على استاد القاهرة، أحرز أهداف الزمالك كل من: يوسف أوباما في الدقيقة 4، وأشرف بن شرقي في الدقيقة 35، ومحمود علاء في الدقيقة 45، فيما أحرز هدف إنبي رامي صبري في الدقيقة 29 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 48 نقطة، فيما جاء فريق إنبي في المركز الـ9 برصيد 28 نقطة.

الإسماعيلى يفلت من فخ أسوان

قلب فريق الإسماعيلى تأخره أمام أسوان بهدف إلى فوز مثير بثلاثية أهداف مقابل هدفين، في المباراة التى جمعتهما، اليوم، باستاد الإسماعيلية، ضمن لقاءات الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، وتقدم أشرف مجدي لفريق أسوان فى الدقيقة الثالثة نتيجة اهتزاز وارتباك دفاعي للدراويش، قبل أن يتعادل الإسماعيلى عن طريق حسين السيد "مارسيلو" فى الدقيقة السابعة عشرة، ونجح شكرى نجيب فى تسجيل هدف الإسماعيلى الثاني من خطأ لخالد وليد حارس الفريق الجنوبي في الدقيقة 64، وعاد نفس اللاعب لتسجيل ثالث أهداف الدراويش في الدقيقة 73، ونجح عمرو الحلوانى مهاجم أسوان فى تقليص الفارق بالدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة، يقفز الإسماعيلي إلى المركز 12 بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 27، فيما يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة من 21 مباراة فاز في 5 مواجهات وتعادل في 6 مباريات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع الأهلى.

المقاولون يفوز على البنك الأهلى

حقق فريق المقاولون العرب الفوز على نظيره البنك الأهلى بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي أقيمت على استاد بتروسبورت، وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب محمد حمدى ذكى مهاجم المقاولون العرب من علامة الجزاء في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

وبهذة النتيجة يرفع فريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، رصيده إلى 24 نقطة فى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز، بينما يحتل فريق البنك الاهلى بقيادة خالد جلال، المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة.

المصري يوقف صحوة المحلة

حقق المصرى البورسعيدى فوزا ثمينا على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة الـ22 للدورى.

تقدم حسن على للمصرى من ضربة جزاء في الدقيقة 28 ، وتعادل إسلام فؤاد لغزل المحلة في الدقيقة 42 من خطأ مشترك بين أحد مدافعى الفريق البورسعيدى وأحمد دعدور حارس المرمى الذى فشل في الإمساك بالكرة، وأضاف الكونغولى كازادى كاسينجو الهدف الثانى للفريق الساحلى في الدقيقة 55 ، ليرتفع رصيد الفائز إلى 36 نقطة ويرتقى للمركز الثالث مؤقتا ، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 30 نقطة في المركز الثامن للدورى.