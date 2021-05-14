شكرا لقرائتكم خبر عن محمود بسيوني حكماً لمباراة المصري والمحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الثانية والعشرين من الدوري والتي تجمع بين غزل المحلة والمصري والمقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد الإسكندرية .



ويتكون الطاقم التحكيمي من محمود بسيوني حكمًا للساحة ومعه كل من رضا جبر وأسامة عبد اللطيف كمساعدين ، وسيد منير حكمًا رابعًا ، فيما تم إسناد مهمة حكم الفيديو إلى الحكم محمد أبو خاطر بمعاونة من زميله أحمد عبد الله .