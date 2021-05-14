شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تؤكد غياب «فتوح» 15 يوماً عن الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكد غياب احمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، خمسة عشر يوماً، عن المباريات الرسمية للفريق.

وأكدت الاشعة التي أجراها اللاعب، تعرضه لشد في العضلة الخلفية يستلزم خضوعه لبرنامج تأهيلي وتدريبي لخمسة عشرة يوماً.

و تعرض احمد فتوح للإصابة في العضلة الخلفية خلال المران الرئيسي الذي اداه الفريق، «الخميس». استعداداً لمواجهة انبي، والذي خرج على اثرها من القائمة التي خاضت المباراة.

ويلتقي الزمالك مع إنبي عند التاسعة والنصف مساء الجمعة، على ارض ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرون للدوري.

وقرر باتريس كارتيرون، منح لاعبي الفريق إجازة السبت، بعد الانتهاء من مواجهة انبي.

و يستأنف الزمالك تدريباته «الأحد» استعداداً لمواجهة طلائع الجيش، المقررة «الخميس»، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرون للدوري.

وطلب باتريس كارتيرون، من جهازه المعاون اعداد ملخص لمباريات فريق طلائع الجيش الأخيرة للوقوف على نقاط القوة والضعف في المنافس من اجل الاستفادة منها خلال المواجهة المقبلة، في ظل سعي الفريق لتحقيق الفوز بنقاط المباراة الثلاثة من اجل مواصلة البقاء على صدارة جدول مسابقة الدوري